Алонсо: «Я не очень хорошо провожу уик-энд в Мехико и не доверяю машине»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о трудностях в работе болида на «Гран-при Мексики». В квалификации Алонсо занял 13-е место.

«Очень трудно. В пятницу я потерял контроль над машиной в связке скоростных поворотов, в квалификации потерял машину, заехав на поребрик. Как кажется, мы постоянно находимся на грани нехватки сцепления с трассой. И мы были медленными в каждой сессии в этот уик-энд. Так что я бы не сказал, что квалификация получилась плохой. При этом текущий уик-энд получается для меня особенно трудным. Не знаю, может Лэнс Стролл в этот уик-энд чувствует себя более уверенно за рулем болида, но я не доверяю машине», — приводит слова Алонсо Autosport.

Сокомандник Алонсо Лэнс Стролл занял 18-е место в квалификации «Гран-при Мексики». Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию. Вторым будет стартовать Карлос Сайнс («Феррари»), третьим — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Гонка пройдет 29 октября и начнется в 23.00 мск.