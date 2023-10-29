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Сегодня, 01:32

Леклер выиграл квалификацию на «Гран-при Мексики»

Сергей Разин
корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Мексики».

Второе место занял его напарник Карлос Сайнс, замкнул тройку пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Гран-при Мексики» пройдет 29 октября и начнется в 23:00 мск.

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:17,166.

2. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:17,233.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17,263.

4. Даниэль Риккардо («Альфа Таури» — 1:17,382.

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:17,423.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17,623.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:17,676.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:17,688.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:18,032.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:18,050.

Вылетели после второго сегмента.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:18,521.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:18,524.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:18,738.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1:19,146.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») — нет времени.

Вылетели после первого сегмента.

16. Эстебан Окон («Альпин») — 1:19,080.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:19,163.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:19,227.

19. Ландо Норрис («Макларен») — 1:21,554.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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