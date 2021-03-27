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Фернандо Алонсо доволен своим выступлением в квалификации «Гран-при Бахрейна»

21:33
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Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Бахрейна». Он занял девятое место.

«Честно говоря, я не ожидал такого результата, — цитирует гонщика Motorsport.com. — Уик-энд складывался для нас сложно, мне недоставало уверенности в задней части машины. Поведение на торможениях тоже оказалось не таким, как на тестах. Понятно, что в первой квалификации сезона никогда не знаешь, чего ожидать, но я доволен девятым результатом.

Если получится заработать очки — я буду очень доволен. В этом цель, но я отлично знаю, что кое-кто из ребят позади быстрее нас. Они попробовали во втором сегменте шины Medium, но не смогли пройти на них дальше. Но их темп выше нашего. Впрочем, если хорошо стартовать и выбрать грамотную тактику, то финиш в десятке вполне возможен».

Победителем квалификации стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/123-5940200/5940200/

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