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Себастьян Феттель о развороте Мазепина: «Он сделал это не нарочно»

21:16
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Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель с пониманием отнесся к действиям россиянина Никиты Мазепина из «Хааса», который развернулся в первом сегменте и помешал ему улучшить время.

«Обычно в такой момент уже никто никого не обгоняет, но, возможно, он этого не знал, — цитирует Феттеля Autosport 27 марта. — Нас поджимало время сессии, вероятно, команда дала ему приказ обгонять. И развернулся он не нарочно. Признаюсь, что тоже обогнал Переса. Я не должен был этого делать, но если бы не сделал, то вообще не успел бы на быстрый круг».

Феттель в квалификации занял 18-е место. Мазепин на последней, 20-й позиции.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68656-sdelal-eto-ne-narochno-fettel-o-razvorote-mazepina

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