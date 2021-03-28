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Феттеля могут наказать за игнорирование желтых флагов

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Пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю грозит наказание за инцидент во время квалификации «Гран-при Бахрейна», сообщает Autosport 27 марта.

В концовке первого сегмента произошло два инцидента: сначала Никиту Мазепина развернуло в первом повороте из-за проблем с тормозами, а затем Карлос Сайнс заглох на обратной прямой. Оба сопровождались желтыми флагами, которые помешали гонщикам улучшить времена.

Первоначальное расследование в отношении Эстебана Окона, Лэнса Стролла, Себастьяна Феттеля и Джорджа Рассела осталось без последствий. Однако стюарды получили новые данные, по которым Себастьян, предположительно, недостаточно замедлился в первом повороте.

Стюарды будут ждать Феттеля в воскресенье, в 13.30 по московскому времени. Если немца оштрафуют, то он на стартовой решетке пропустит Мика Шумахера и Никиту Мазепина и будет стартовать последним.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68666-sebastyana-fettelya-vyzvali-k-styuardam-za-ignorirovanie-zhyoltyh-flagov

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