Феттеля могут наказать за игнорирование желтых флагов
Пилоту «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю грозит наказание за инцидент во время квалификации «Гран-при Бахрейна», сообщает Autosport 27 марта.
В концовке первого сегмента произошло два инцидента: сначала Никиту Мазепина развернуло в первом повороте из-за проблем с тормозами, а затем Карлос Сайнс заглох на обратной прямой. Оба сопровождались желтыми флагами, которые помешали гонщикам улучшить времена.
Первоначальное расследование в отношении Эстебана Окона, Лэнса Стролла, Себастьяна Феттеля и Джорджа Рассела осталось без последствий. Однако стюарды получили новые данные, по которым Себастьян, предположительно, недостаточно замедлился в первом повороте.
Стюарды будут ждать Феттеля в воскресенье, в 13.30 по московскому времени. Если немца оштрафуют, то он на стартовой решетке пропустит Мика Шумахера и Никиту Мазепина и будет стартовать последним.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/68666-sebastyana-fettelya-vyzvali-k-styuardam-za-ignorirovanie-zhyoltyh-flagov
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