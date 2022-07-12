Нельсона Пике могут оштрафовать на 1,86 миллиона долларов за расистские и гомофобные фразы в адрес Хэмилтона

Суд в Бразилии начал расследование в связи с обвинением трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике в оскорблении пилота Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), сообщает Sky Sports.

Четыре правозащитных организации составили иск в адрес Пике и требуют оштрафовать 69-летнего бразильца на 10 миллионов бразильских реалов (1,86 миллиона долларов) за предполагаемый моральный ущерб темнокожим людям и представителям ЛГБТ.

У Пике есть 15 дней, чтобы изложить суду доводы в свою защиту.

В одном из интервью Пике прокомментировал столкновение семикратного чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона и Макса Ферстаппена («Ред Булл») во время «Гран-при Великобритании» в 2021 году. Бразилец использовал в отношении британца термин «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.

Также он заявил, что Хэмилтон — нетрадиционной сексуальной ориентации и проиграл чемпионский титул своему бывшему партнеру по команде Нико Росбергу в 2016 году, поскольку был увлечен своей личной жизнью.

Отметим, что дочь Нельсона Пике, Келли встречалась с российским гонщиком Даниилом Квятом, у пары есть дочь Пенелопа. Келли Пике после расставания с Квятом стала встречаться с Максом Ферстаппеном.