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Нельсона Пике могут оштрафовать на 1,86 миллиона долларов за расистские и гомофобные фразы в адрес Хэмилтона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Суд в Бразилии начал расследование в связи с обвинением трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике в оскорблении пилота Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), сообщает Sky Sports.

Четыре правозащитных организации составили иск в адрес Пике и требуют оштрафовать 69-летнего бразильца на 10 миллионов бразильских реалов (1,86 миллиона долларов) за предполагаемый моральный ущерб темнокожим людям и представителям ЛГБТ.

У Пике есть 15 дней, чтобы изложить суду доводы в свою защиту.

В одном из интервью Пике прокомментировал столкновение семикратного чемпиона «Формулы-1» Хэмилтона и Макса Ферстаппена («Ред Булл») во время «Гран-при Великобритании» в 2021 году. Бразилец использовал в отношении британца термин «негиньо», который считается расистским оскорблением, если употребляется не в отношении близких друзей.

Также он заявил, что Хэмилтон — нетрадиционной сексуальной ориентации и проиграл чемпионский титул своему бывшему партнеру по команде Нико Росбергу в 2016 году, поскольку был увлечен своей личной жизнью.

Отметим, что дочь Нельсона Пике, Келли встречалась с российским гонщиком Даниилом Квятом, у пары есть дочь Пенелопа. Келли Пике после расставания с Квятом стала встречаться с Максом Ферстаппеном.

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Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12650369/nelson-piquet-called-to-state-case-in-federal-court-in-brazil-after-allegations-of-racist-and-homophobic-language
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Нельсон Пике-старший
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