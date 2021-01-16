Этапы «Формулы-1» в Монако, Азербайджане и Канаде могут отменить

Календарь сезона-2021 «Формулы-1» может претерпеть очередные изменения, сообщает Formule1.

По информации источника, в 2021 году могут быть отменены гонки в Монако, Азербайджане и Канаде. Сообщается, что причина — невозможность подготовки трасс из-за пандемии коронавируса. Отметим, что все три этапа проходят на трассах городского типа, а не на автодромах. Отмененные этапы могут заменить гонками в Турции, а также на трассах «Муджелло» (Италия) и «Нюрбургринг» (Германия).

«Гран-при Монако» запланирован на 23 мая, гонка в Азербайджане — на 6 июня, а этап в Канаде — на 13 июня.