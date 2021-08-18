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Ермилин назвал однозначным решение отменить «Гран-при Японии» из-за коронавируса

13:44
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Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал отмену «Гран-при Японии» из-за коронавируса.

«Ситуация с коронавирусом за последний год никак не изменилась. Во многих городах, в том числе в Токио, ситуация ухудшается. Недавно прошла Олимпиада — довольно крупное мероприятие. Было ожидаемо, что гонок в Японии в этом году не будет. Думаю, что это не последнее Гран-при, которое будет отменено. Если коронавирусная ситуация в городах Японии действительно ухудшается, то решение было однозначным», — сказал Ермилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Соревнования должны были пройти с 8 по 10 октября 2021 года на трассе «Судзука».

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