«Гран-при Турции» в этом сезоне может не состояться

В начале октября, возможно, не состоится не только «Гран-при Японии», но и этап в Турции, сообщает Aerodinamik F1.

Гонка в Стамбуле запланирована на 1-3 октября и ожидалось, что таким образом команды избегут проблем в связи с тем, что Турции находятся в красном списке стран, при въезде из которых в Великобританию необходимо пройти 10-дневный карантин.

Теперь «Гран-при Турции», возможно, будет перенесен на 21 ноября (вместо гонки в Бразилии), но «Ф-1» изучит, какая дата предпочтительнее в плане логистики.

Также есть информация, что на проведение гонки 8-10 октября, когда должен был пройти отмененный в среду «Гран-при Японии», есть заявка со стороны Азербайджана.