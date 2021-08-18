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«Гран-при Турции» в этом сезоне может не состояться

19:09
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В начале октября, возможно, не состоится не только «Гран-при Японии», но и этап в Турции, сообщает Aerodinamik F1.

Гонка в Стамбуле запланирована на 1-3 октября и ожидалось, что таким образом команды избегут проблем в связи с тем, что Турции находятся в красном списке стран, при въезде из которых в Великобританию необходимо пройти 10-дневный карантин.

Теперь «Гран-при Турции», возможно, будет перенесен на 21 ноября (вместо гонки в Бразилии), но «Ф-1» изучит, какая дата предпочтительнее в плане логистики.

Также есть информация, что на проведение гонки 8-10 октября, когда должен был пройти отмененный в среду «Гран-при Японии», есть заявка со стороны Азербайджана.

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Иван Шитик все материалы автора

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