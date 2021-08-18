Косаченко назвала правильным решение отменить «Гран-при Японии» из-за коронавируса

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» прокомментировала отмену «Гран-при Японии» из-за короновируса.

«Думаю, что решение было принято по итогам Олимпиады. Жители города и власть недовольны ухудшением ситуации с короновирусом в Токио. Я считаю, что решение абсолютно правильное. Сразу после Олимпиады проводить заезды Формулы-1 в одном городе — перебор. Нужно было подумать об этом, когда формировался календарь гонок. Сейчас, конечно, один этап за другим будут просто вылетать, к этому нужно готовиться. К сожалению, короновирус никуда не делся, забывать о нем не стоит. Очень жаль, что заездов становится меньше», — сказала Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Гоночный уикэнд должны был пройти с 8 по 10 октября 2021 года на трассе «Судзука».