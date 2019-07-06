Экклстоун считает, что "Формула-1" дошла до критической точки

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун поделился мнением о нынешнем состоянии "Больших призов".

- Мне по-прежнему нравится бренд Формулы 1, – цитирует Экклстоуна Autosport. – Да, я расстроен из-за того, что гонки стали менее интересными. Но это ведь как старый дом. Ты покупаешь его, обновляешь, реставрируешь, он становится внешне привлекательным, но при этом утрачивает свой характер, перестает быть уникальным. Это можно сказать и о "Формуле-1". В ней все можно изменить, нет проблем. Но перемены не всегда идут на пользу спорту. Сейчас чемпионат дошел до критической точки – все вокруг говорят только о шинах, а не о гонках. Никто не понимает, что с ними происходит – ни болельщики, ни команды, ни пилоты. И именно гонщики и их коллективы должны сесть за стол переговоров и решить, что делать с шинами дальше.

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