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Сегодня, 17:22

Экклстоун рассказал, как в 2012 году был готов лично оплатить зарплату Хэмилтона в «Мерседес»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о первом контракте Льюса Хэмилтона с «Мерседес».

«Хэмилтон потребовал около 50 миллионов долларов, но «Мерседес» не согласилась на это. Тогда я сказал: «Ну, я думаю, он тот, кто нужен «Мерседес», я оплачу разницу». Но в конце концов «Мерседес» заплатила. Это оказалось золотым ходом, потому что все вы знаете, что было дальше», — сказал Экклстоун в документальном фильме Lucky.

Хэмилтон покинул «Макларен» в конце 2012 года и присоединился к «Мерседес» в начале следующего сезона, заменив семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Изначально британец не хотел присоединяться к немецкому коллективу, однако его убедил трехкратный чемпион мира Ники Лауда, который в то время работал на посту неисполнительного председателя совета директоров «Мерседес».

За немецкий коллектив 37-летний Хэмилтон провел десять сезонов, выиграл шесть чемпионских титулов, одержал победу на 82 «Гран-при» и завоевал 142 подиума.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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