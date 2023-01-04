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Сегодня, 18:45

«Альпин» представит болид на сезон-2023 16 февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Альпин» представит новый болид 16 февраля, сообщается в соцсетях команды.

Презентация пройдет в Лондонею Машина получит индекс A523.

В сезоне-2022 французский коллектив занял четвертое место в Кубке Конструторов, набрав 173 очка.

В сезоне-2023 «Альпин» будут представлять французы Пьер Гасли и Эстебан Окон.

Ранее сообщалось, что «Альфа Таури» представит свою машину 11 февраля, «Астон Мартин» — 13 февраля, «Феррари» — 14 февраля.

Формула-1
Альпин
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