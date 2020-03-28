Экклстоун не верит, что чемпионат «Формулы-1» состоится

Бывший глава чемпионата мира Берни Экклстоун рассказал, как бы отреагировал на пандемию коронавируса, если бы продолжал управлять «Формулой-1».

— Что бы я сделал сегодня? Думаю, мне бы пришлось сказать, что мы прекращаем всякие разговоры о самой возможности проводить гонки в этом году.

Даже если люди, которые сейчас руководят чемпионатом, хотят провести эти гонки, им придется сделать так, чтобы промоутеры захотели этим заниматься, — цитирует Экклстоуна Sky Sports. — Поставьте себя на место промоутера, и предположим, что я по-прежнему возглавляю менеджмент Формулы 1: скажем, мы хотим провести вашу гонку в ноябре.

В обычных обстоятельствах вы никогда ее не проводили в ноябре, поэтому промоутер отвернется от вас со словами: «Ну и что прикажете делать, чтобы все это сработало?» В финансовом плане это невозможно. Будет плохая погода, и люди не придут на автодром. Все это не так просто.

Уже приняты решения о переносе гонок в Китае, Бахрейне, Вьетнаме, Испании, Нидерландах и Азербайджане, а этапы в Австралии и Монако отменены.

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