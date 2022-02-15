Джордж Расселл показал шлем на сезон-2022 «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл представил шлем, в котором будет выступать в 2022 году.

«Я выбрал насыщенный черный цвет для ливреи. Решил встроить красный шлем в «Мерседес» — очень в стиле Михаэля Шумахера, и я хотел отдать дань уважения. Так что вынес черный на передний план, красный оставил по сторонам. И есть синие детали, которые мне очень нравятся», — сказал гонщик на YouTube-канале «Мерседеса».

24 is feeling good so far. ? Thanks for all the messages everyone. pic.twitter.com/hA3CagIyIS — George Russell (@GeorgeRussell63) February 15, 2022

Расселл перешел в «Мерседес» из «Уильямса» и проведет первый полный сезон в составе немецкой команды. Джордж провел одну гонку за «Мерседес» в 2020 году, заменив заболевшего Льюиса Хэмилтона.