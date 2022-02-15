«Уильямс» не поместил лого Сенны на ливрею впервые с 1995 года

В «Уильямсе» приняли решение отказаться от логотипа Айртона Сенны при создании ливреи болида 2022 года FW44.

Лого в виде буквы S присутствовало на каждой машине «Уильямса» с момента трагической гибели трехкратного чемпиона «Формулы-1» в 1994 году за рулем FW16.

Руководитель команды Йост Капито сообщил, что команда продолжит поддерживать фонд Айртона Сенны, созданный сестрой гонщика.

«Мы не советовались с семьей, однако работаем с фондом и продумаем, как можно поддержать его больше», — приводит слова Капито RaceFans.