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Сегодня, 10:00

Джордж Расселл первым появится на трассе за рулем «Мерседеса» на тестах в Барселоне

Иван Торопцев
Корреспондент

«Мерседес» выложил расписание на первый день предсезонных тестовых заездов в Барселоне.

Первым за руль болида «серебряных стрел» сядет новичок команды Джордж Расселл, после обеда машину будет тестировать семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне состоится сегодня, 23 февраля. Тесты будут длиться до 25 февраля.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. С 11 по 13 марта на этой же трассе команды проведут еще одну серию предсезонных тестов.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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