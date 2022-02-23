Джордж Расселл первым появится на трассе за рулем «Мерседеса» на тестах в Барселоне

«Мерседес» выложил расписание на первый день предсезонных тестовых заездов в Барселоне.

Первым за руль болида «серебряных стрел» сядет новичок команды Джордж Расселл, после обеда машину будет тестировать семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне состоится сегодня, 23 февраля. Тесты будут длиться до 25 февраля.

Looking sharp boys. ? Our line-up for Wednesday's track session in Barcelona. pic.twitter.com/1q5wrTifYn — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 22, 2022

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне. С 11 по 13 марта на этой же трассе команды проведут еще одну серию предсезонных тестов.