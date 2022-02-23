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Леклер на «Феррари» показал лучшее время в утренней сессии первого дня первых предсезонных тестов, машина Мазепина сломалась

Леклер на «Феррари» показал лучшее время в утренней сессии первого дня первых предсезонных тестов
Иван Шитик
Корреспондент

В Барселоне 23 февраля проходит первый день предсезонных тестов «Формулы-1». Команды впервые получили возможность опробовать в деле новые машины.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в утренней сессии первого дня первых предсезонных тестов.

В среду монегаск прошел по трассе почти 80 кругов, лучший из которых за 1 минуту 20,165 секунды. Второе время показал британец Ландо Норрис из «Макларена». Третьим стал британский новичок «Мерседеса» Джордж Расселл.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал девятое время, проведя на трассе лишь 19 кругов. Россиянину помешала протечка в системе охлаждения.

Макларен
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Шарль Леклер
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