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Сегодня, 13:43

Дженсон Баттон в будущем хотел бы стать руководителем команды «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дженсон Баттон не исключает, что в будущем может стать руководителем команды «Формулы-1».

В настоящее время чемпион мира 2009 года сотрудничает с «Уильямсом» в качестве советника, ведь именно в этой команде начиналась его карьера в Формуле 1. Кроме того, Баттон выполняет обязанности эксперта телеканала Sky Sports.

«Стать руководителем команды? Полагаю, это сложная работа, которая предполагает постоянные споры с руководителями других команд — но кто знает, что нам готовит будущее?

Мне кажется, что пока я слишком молод для этого, и есть много других дел, которыми мне нравится заниматься, но не исключаю, что когда-нибудь такой день наступит», — цитирует Баттона Sky Sport.

Дженсон Баттон
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