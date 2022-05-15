Леклер во время исторического «Гран-при Монако» разбил болид, на котором выступал Лауда
Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид во время исторического «Гран-при Монако».
Леклер принимал участие в качестве приглашенного гостя. Он пилотировал болид «Феррари» 312, на котором за команду выступал Ники Лауда.
Шарль потерял управление в одном из поворотов и ударился об стену задним антикрылом.
Исторический «Гран-При Монако» проводится раз в два года, за две недели до «Гран-при» «Формулы-1». Участвовать могут только автомобили, выпущенные до 1980 года.
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