Леклер во время исторического «Гран-при Монако» разбил болид, на котором выступал Лауда

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид во время исторического «Гран-при Монако».

Леклер принимал участие в качестве приглашенного гостя. Он пилотировал болид «Феррари» 312, на котором за команду выступал Ники Лауда.

Шарль потерял управление в одном из поворотов и ударился об стену задним антикрылом.

Исторический «Гран-При Монако» проводится раз в два года, за две недели до «Гран-при» «Формулы-1». Участвовать могут только автомобили, выпущенные до 1980 года.