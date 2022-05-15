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Сегодня, 17:01

Леклер во время исторического «Гран-при Монако» разбил болид, на котором выступал Лауда

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Monaco Grandprix Historique

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разбил болид во время исторического «Гран-при Монако».

Леклер принимал участие в качестве приглашенного гостя. Он пилотировал болид «Феррари» 312, на котором за команду выступал Ники Лауда.

Шарль потерял управление в одном из поворотов и ударился об стену задним антикрылом.

Исторический «Гран-При Монако» проводится раз в два года, за две недели до «Гран-при» «Формулы-1». Участвовать могут только автомобили, выпущенные до 1980 года.

Источник: https://wtf1.com/post/leclerc-crashed-a-classic-lauda-ferrari-during-a-monaco-demo-run/
Формула-1
Феррари
Ники Лауда
Шарль Леклер
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