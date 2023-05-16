Хилл: «Феррари» нужно вернуть Маттиа Бинотто в команду»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что «Феррари» нужно вернуть бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто на одну из технических должностей.

«Бинотто, на мой взгляд, очень важен для команды, нужно его вернуть. Роль руководителя ему не подходит, но у него огромный талант. Я бы пригласил его обратно и дал бы заниматься техническими вопросами. Но не знаю, насколько это реально. Я на самом деле был удивлен, что «Феррари» не смогла оставить Бинотто с Вассером, потому что Фредерик хорош именно как руководитель», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании прошлого сезона, уступив своё место Фредерику Вассеру.