Доменикали высказался о доминировании «Ред Булл» в «Формуле-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался об успешных выступлениях «Ред Булл» в начале нынешнего сезона.

«Стоит честно признать, что в нынешнем сезоне «Ред Булл» сработал лучше остальных, это факт. Но при этом было бы опрометчиво говорить, что чемпионат уже закончился. Конечно, мы не можем вмешиваться в расклад сил чемпионата, но уверен, что наши действия, связанные с финансовым регламентом, помогут сократить разрыв», — приводит слова Доменикали Racingnews365.

«Ред Булл» после пяти этапов текущего сезона Формулы-1 лидирует в Кубке конструкторов с 224 очками в активе. Вторую строчку занимает «Астон Мартин» с 102 очками. Третье место у «Мерседеса» — 96 очков.