Паддок «Гран-при Эмилии-Романьи» эвакуируют из-за риска затопления

Паддок автодрома Энцо и Дино Феррари, на котором должен пройти «Гран-при Эмилии-Романьи», эвакуируют из-за риска затопления.

Репортер французского Canal+ Жюльен Фебро написал, что присутствующие на автодроме команды должны покинуть его в течение получаса.

В регионе Эмилия-Романья объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей. Опасения также вызывает река Сантерно, которая протекает рядом с трассой.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 19 по 21 мая на автодроме Энцо и Дино Феррари.