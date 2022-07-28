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Сегодня, 16:04

Мик Шумахер обратился к Феттелю: «Спасибо за все, что ты внес в спорт. Ты вдохновляешь меня»

Пилот «Хааса» Шумахер обратился к Феттелю, который объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер обратился к Себастьяну Феттелю, который объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022.

«Мне очень грустно, что ты уходишь, но в то же время я рад за тебя и за эту новую главу твоей жизни. Ты был и остаешься важным человеком для меня, и я благодарен тебе за нашу дружбу. Спасибо тебе за все, что ты внес в спорт, который мы оба любим, я не могу дождаться наших последних совместных гонок. Спасибо, Себ — ты вдохновляешь меня», — написал Шумахер в Twitter.

35-летний Феттель — четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Сегодня, 28 июля, немец объявил о том, что покинет «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона. Гонщик перешел в «Астон Мартин» в 2021 году, до этого он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари».

Источник: https://twitter.com/SchumacherMick/status/1552621696523313154?s=20&t=p6sbtvKyUBVZeO9x17k0SA
Формула-1
Астон Мартин
Хаас
Мик Шумахер
Себастьян Феттель
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