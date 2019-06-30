Даниил Квят: "Сегодня "Торо Россо" не хватало скорости"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки. Сегодня на "Гран-при Австрии" россиянин стартовал с 16-й позиции, а финишировал 17-м.

– На протяжении всего уик-энда нам не хватало конкурентоспособности, – приводит Motorsport слова Квята. – Это был этап, на котором у нас просто что-то не получилось. Плюс вчера вдобавок ко всему мы провели очень слабую квалификацию. Мы настроили машину на высокий уровень прижимной силы, рассчитывая на хорошую стартовую позицию, но в итоге не смогли ее добыть, а сегодня выбор настроек сыграл против меня. Я просто ничего не мог поделать. У нас совершенно не было темпа.

Связано ли это с характеристиками трассы? Я надеюсь. Я очень надеюсь, что дело в трассе. В двух последних трассах… Это немного беспокоит. У нас нет темпа, и кажется, нам нужно начать все заново. Мы надеемся оставить две эти гонки позади и попробовать извлечь максимум из машины на следующих трассах.

Я не знаю, чего ждать дальше. Сегодня нам не хватало скорости везде. В поворотах, на скоростных участках. На тех, где нужна мощность – тоже. Нам надо сесть и все проанализировать, чтобы понять, как мы можем вновь все собрать воедино. Потому что на трассах в Барселоне, в Монреале мы могли бороться за очки, были стабильно в общей группе, так что надо оглянуться назад и понять, что случилось – может быть, посмотреть на то, что сделали соперники тоже. Я ничего не могу сказать о том, как они развивают свои машины, но я уверен, что они не сидят сложа руки.