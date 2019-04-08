Даниил Квят: "Приятно участвовать в 1000-й гонке "Формулы-1"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что ему будет приятно принять участие в "Гран-при Китая", который станет 1000-й гонкой для "Формулы-1".

– Приятно участвовать в гонке, в которой пилоты станут частью истории "Формулы-1", – цитирует Квята пресс-служба "Торо Россо". – Здорово находится в этом списке. Шанхай сам по себе классное место. Хотя мы и не останавливаемся в центре, мне удается провести там день. Это очень интересный город.

У меня хорошие воспоминания о гонках в Китае, особенно о "Гран-при" 2016 года. Тогда я поднялся с шестого места на третье. Это интересная трасса, на которой есть медленные и среднескоростные повороты, а также очень длинная прямая.