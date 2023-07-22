Норрис разочарован третьей позицией в квалификации «Гран-при Венгрии»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации «Гран-при Венгрии».

«Думаю, я немного разочарован. Когда тебя отделяют десятые доли секунды от поула, кажется, что он мог быть возможен. Но в целом я рад за команду, которая проделала хорошую работу. Я чувствую, что допустил слишком много ошибок, и это стоило мне поула сегодня. Но моя позиция по-прежнему хорошая для завтрашней гонки», — приводит Motorsport слова Норриса.

Квалификацию «Гран-при Венгрии» выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Норрис занял третье место в квалификации, а его партнер по команде Оскар Пиастри — четвертое.

«Гран-при Венгрии» пройдет 23 июля. Начало — в 16.00 по московскому времени.