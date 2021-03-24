Цунода заявил, что хочет обогнать Мазепина и Шумахера по итогам сезона «Формулы-1»

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода заявил, что намерен обогнать пилотов «Хаас» Мика Шумахера и Никиту Мазепина в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Мы с Миком и Никитой вместе боролись в «Формуле-2» в прошлом году. Я собираюсь бороться с ними в этом году и опередить их, но не сильно фокусируюсь на этом. Сейчас я сосредоточен на собственном выступлении. Уверен, что они оба будут отлично выступать, интересно посмотреть на их сражение с учетом того, что они — напарники. Моя цель — стать лучшим новичком сезона, хотя Мик тоже может им стать, в прошлом году он сильно прибавил в стабильности», — приводит Daily Mail слова Цуноды.

Цунода дебютирует в «Формуле-1» в новом сезоне. Он стал гонщиком «Альфа Таури», заняв место россиянина Даниила Квята.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.