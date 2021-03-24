Пилоты «Формулы-1» не будут обязаны вставать на одно колено в рамках акций по борьбе с расизмом

Пилоты «Формулы-1» по ходу сезона-2021 будут не обязаны вставать на одно колено в рамках акций в поддержку борьбы с расизмом, утверждает Sky Sports.

«Формула-1» продолжит развивать свою кампанию WeRaceAsOne в борьбе за равноправие, гонщики же при этом будут вольны выражать свою поддержку так, как считают нужным.

«Вся «Ф-1» едина в поддержке программы WeRaceAsOne и перед «Гран-при» гонщики будут выражать эту поддержку тем способом, который посчитают подходящим. Пилоты могут свободно выбирать способ демонстрации своей позиции, никаких особых требований к ним предъявляться не будет», — заявил представитель «Формулы-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, наиболее активно поддерживающий борьбу за равноправие, также поддержал свободу выражения своей позиции для каждого.