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Чжоу Гуаньюй выбрал гоночный номер для выступления в «Формуле-1»

18:15
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Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй определился с номером для выступления в «Формуле-1». Он станет боевым пилотом «Альфа Ромео».

Пресс-служба ФИА опубликовала заявочный лист на сезон-2022. Чжоу выбрал номер 24.

Со следующего сезона Гуаньюй сменит в команде Антонио Джовинацци. Его напарником станет финский пилот Валттери Боттас.

Дополнительная информация:

https://www.fia.com/events/fia-formula-one-world-championship/season-2021/2021-and-2022-fia-formula-one-world

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Екатерина Савостина все материалы автора
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