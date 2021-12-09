Чжоу Гуаньюй выбрал гоночный номер для выступления в «Формуле-1»
18:15
Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй определился с номером для выступления в «Формуле-1». Он станет боевым пилотом «Альфа Ромео».
Пресс-служба ФИА опубликовала заявочный лист на сезон-2022. Чжоу выбрал номер 24.
Со следующего сезона Гуаньюй сменит в команде Антонио Джовинацци. Его напарником станет финский пилот Валттери Боттас.
Дополнительная информация:
https://www.fia.com/events/fia-formula-one-world-championship/season-2021/2021-and-2022-fia-formula-one-world
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