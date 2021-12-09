Чжоу Гуаньюй выбрал гоночный номер для выступления в «Формуле-1»

Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй определился с номером для выступления в «Формуле-1». Он станет боевым пилотом «Альфа Ромео».

Пресс-служба ФИА опубликовала заявочный лист на сезон-2022. Чжоу выбрал номер 24.

Со следующего сезона Гуаньюй сменит в команде Антонио Джовинацци. Его напарником станет финский пилот Валттери Боттас.