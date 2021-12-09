Феттель: «Хочу увидеть победу Ферстаппена, чтобы рекорд Михаэля Шумахера сохранился»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, за кого будет болеть а заключительной гонке сезона-2021 «Формулы-1».

«Михаэль всегда был моим кумиром. И по этой причине, вероятно, я не хочу, чтобы выиграл Льюис, — приводит слова пилота GP Fans. — В определенном смысле я буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если победит Льюис, лично для меня именно Михаэль будет оставаться величайшим гонщиком в истории».

Также Фаттель заявил, что хочет, чтобы победил Ферстаппен.

«Льюис может выиграть еще один, два, три, пять титулов, для меня это ничего не изменит. При этом мы хорошо ладим с Льюисом. Но нутром я хочу увидеть победу Макса — чтобы рекорд Михаэля сохранился. Хотя головой я для себя четко понимаю — пусть победит сильнейший», — добавил он.

Если Хэмилтон выиграет текущий сезон «Ф-1», то завоюет восьмой титул и превзойдет рекорд Михаэля Шумахера, у которого на счету семь побед в турнире.

Перед последней гонкой сезона-2021 у Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков — 369,5.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет заключительным этапом сезона-2021 «Формулы-1».