Феттель: «Хочу увидеть победу Ферстаппена, чтобы рекорд Михаэля Шумахера сохранился»
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, за кого будет болеть а заключительной гонке сезона-2021 «Формулы-1».
«Михаэль всегда был моим кумиром. И по этой причине, вероятно, я не хочу, чтобы выиграл Льюис, — приводит слова пилота GP Fans. — В определенном смысле я буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если победит Льюис, лично для меня именно Михаэль будет оставаться величайшим гонщиком в истории».
Также Фаттель заявил, что хочет, чтобы победил Ферстаппен.
«Льюис может выиграть еще один, два, три, пять титулов, для меня это ничего не изменит. При этом мы хорошо ладим с Льюисом. Но нутром я хочу увидеть победу Макса — чтобы рекорд Михаэля сохранился. Хотя головой я для себя четко понимаю — пусть победит сильнейший», — добавил он.
Если Хэмилтон выиграет текущий сезон «Ф-1», то завоюет восьмой титул и превзойдет рекорд Михаэля Шумахера, у которого на счету семь побед в турнире.
Перед последней гонкой сезона-2021 у Ферстаппена и Хэмилтона одинаковое количество очков — 369,5.
«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря и станет заключительным этапом сезона-2021 «Формулы-1».
Дополнительная информация:
https://www.gpfans.com/en/f1-news/73290/schumacher-the-greatest-even-if-hamilton-adds-to-title-haul-vettel/
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