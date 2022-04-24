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Сегодня, 11:37

Чжоу Гуаньюй будет стартовать с пит-лейна в гонке «Гран-при Эмилии-Романьи»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй будет стартовать в гонке на «Гран-при Эмилии-Романьи» с пит-лейна, сообщает Motorsport Week.

Ранее гонщик разбил болид во время спринта. Он столкнулся с Пьером Гасли из «Альфа Таури», вылетел с трассы и ударился об стену.

По информации источника, стюарды установили, что команда нарушила правила закрытого парка, чтобы восстановить болид. Механики работали с машиной без надзора контролера ФИА и вышли за рамки разрешенного времени.

Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/24/zhou-to-start-emilia-romagna-gp-from-pit-lane/
Формула-1
Альфа Ромео
Гуаньюй Чжоу
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