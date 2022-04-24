Хэмилтон назвал худший болид, который он пилотировал за всю карьеру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о проблемах болида команды в сезоне-2022.

«Некоторые люди, которые сейчас смотрят гонки, порой заявляют о том, что у меня просто никогда не было плохих болидов. Уверяю вас, были. Болид «Макларена» 2009 года был очень, очень далеко по скорости от лидеров. Это худшая машина, за рулем которой я когда-либо выступал.

Нынешний болид «Мерседеса» не так уж далеко ушел от той машины. Но я думаю, что у нашего болида большой потенциал. Как было и с тем болидом «Макларена», со временем мы все исправили и вернулись в борьбу, вернулись в игру. И сейчас я абсолютно уверен, что наша команда может с этим справиться.

Конечно, сейчас ситуация отличается от того, что было в 2009 году. Потому что команда не говорила себе, что уже достигла цели. Мы не знали, как будут действовать другие команды. Наши инженеры разработали весьма инновационную конструкцию. И данные из аэродинамической трубы говорили нам, что уровень прижимной силы будет очень хорошим.И, к сожалению, выехав на реальную трассу мы этого не увидели», — приводит слова Хэмилтона motorsport.

В сезоне-2022 Хэмилтон набрал 28 очков и занимает 5-е место в личном зачете пилотов.