Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о спринте в рамках «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Спринт-заезды получаются очень непростыми. Для нас, учитывая стартовые позиции, спринт превратился в процессию. Нам есть над чем работать.

Завтра ключевую роль сыграет стратегия, нам нужно будет действовать как-то иначе в сравнении с остальными, чтобы постараться прорваться вперед. Уик-энд получается для нас тяжелым. В трех первых гонках мы, возможно, выступили даже выше своих истинных возможностей, здесь же мы оказались чуть ниже, чем хотелось бы», — приводит слова Расселла BBC F1.

Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.