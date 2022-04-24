Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:01

Расселл — о сезоне-2022: «В трех первых гонках мы, возможно, выступили даже выше своих возможностей»

Расселл поделился мнением о сезоне-2022 «Формулы-1»
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о спринте в рамках «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Спринт-заезды получаются очень непростыми. Для нас, учитывая стартовые позиции, спринт превратился в процессию. Нам есть над чем работать.

Завтра ключевую роль сыграет стратегия, нам нужно будет действовать как-то иначе в сравнении с остальными, чтобы постараться прорваться вперед. Уик-энд получается для нас тяжелым. В трех первых гонках мы, возможно, выступили даже выше своих истинных возможностей, здесь же мы оказались чуть ниже, чем хотелось бы», — приводит слова Расселла BBC F1.

Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919793
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон опроверг информацию о том, что может уйти из «Мерседеса»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости