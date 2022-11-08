Экс-пилот «Формулы-1» считает, что Хэмилтон единственный, кто может бросить вызов Ферстаппену

Бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон считает, что единственным конкурентом Макса Ферстаппена в новом сезоне станет Льюис Хэмилтон.

«Я думаю, что единственный, кто способен бросить вызов Ферстаппену — Хэмилтон. Редко гонщики входят в число величайших в истории и здорово, что мы видит становление такого гонщика. Не знаю, кто в будущем будет новым Максом Ферстаппеном, но сейчас Льюис все еще хорош. Он способен принять этот бой. Проблема в том, что с возрастом в скорости начинаешь терять. Пока этого не случилось, но это неизбежно, так что Ферстаппен получит преимущество», — приводит слова Дэвидсона Planet F1.

Пилот «Мерседес» Хэмилтон является семикартным чемпионом мира, у гонщика «Ред Булл» Ферстаппена два титула.

В 2022 году Ферстаппен досрочно стал победителем «Формулы-1». Хэмилтон занимает пятое место в личном зачете (216 очков), он не выиграл ни одной гонки в текущем сезоне.