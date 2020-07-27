Бывший босс «Мерседеса» считает, что Хэмилтон не побеждал бы в составе «Феррари»

Бывший глава «Мерседеса» Норберт Хауг предположил, что многократный чемпион мира Льюис Хэмилтон не добился бы успеха в «Феррари». Итальянская команда испытывает проблемы на старте сезона.

— Если бы Льюис сейчас выступал за «Феррари» — он бы не побеждал, — цитирует Хауга Motrorsport. — Чтобы это видеть, не надо быть экспертом. Себастьян Феттель не мог добиться с ними большего. В «Формуле-1» бывают трудные времена, когда надо просто выжимать максимум из возможного, а потом стараться продвинуться вперед. Очевидно, что скорости «Феррари» не хватает.

Не думаю, что ситуация изменится быстро. И уж точно не в Сильверстоуне. Там скоростная трасса, и я не представляю, что «Феррари» будет быстра на выходе из поворотов.

Мне кажется, их система мешает самой себе. Она не такая, как в «Мерседесе», тут нет жесткой иерархии.

А еще я видел совершенно бессмысленную борьбу Феттеля с Леклером в Венгрии. Когда у вас разные стратегии, ты не должен терять время в борьбе с напарником. Глава команды должен давать ясные задания. Когда вы сражаетесь за первое место, можно позволить себе больше. Но когда ты шестой-седьмой — дорого каждое очко. Но нельзя терять даже десятую долю секунды из-за напарника.

«Феррари» спровоцировала «Мерседес». В прошлом году сообщалось, что у Скудерии самый мощный мотор. А я долго работал с парнями из «Мерседеса» и знаю — покажи им красную тряпку и они атакуют. Та ситуация побудила их стать еще сильнее, допускать еще меньше ошибок.