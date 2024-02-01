As: Хэмилтон подпишет контракт с «Феррари»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с командой «Феррари», сообщает As.
По данным источника, детали сделки еще не согласованы. В случае если стороны придут к соглашению, англичанин начнет выступать за итальянскую команду с сезона-2025 вместо Карлоса Сайнса-младшего, с которым не станут продлевать контракт, действующий до конца 2024 года.
25 января «Феррари» объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером.
В сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка. В календарь «Формулы-1» 2024 года включены 24 этапа. Первые две гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в субботу.
39-летний Хэмилтон — семикратный чемпион мира, первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.