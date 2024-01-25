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Сегодня, 17:02

«Феррари» продлила контракт с Леклером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Global Look Press

«Феррари» и пилот команды Шарль Леклер подписали новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение вступит в силу после сезона-2024 и контракт будет рассчитан еще на несколько лет.

Ранее СМИ информировали, что «Феррари» и Леклер подпишут контракт до 2029 года.

26-летний Леклер в марте 2016 года вошел в состав гоночной академии «Феррари», а с 2019 года является боевым пилотом команды. В том году он стал самым молодым гонщиком в истории скудерии, выигравшим «Гран-при», одержав победу на трассе Спа-Франкоршам.

Источник: Сайт Феррари
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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