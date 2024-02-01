Сотрудникам «Мерседес» объявили об уходе Хэмилтона

Сотрудников «Мерседес» уведомили о том, что пилот команды Льюис Хэмилтон перейдет в «Феррари», сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, общекомандное собрание «Мерседес» длилось около 10 минут. На нем было объявлено, что британец присоединится к «Скудерии» по окончании сезона-2024.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Его текущее соглашение с немецкой командой рассчитано до конца сезона-2025, где последний год является опцией по принципу 1+1.

Ранее издание As сообщило, что Хэмилтон в ближайшее время подпишет контракт с «Феррари». По информации некоторых зарубежных СМИ, автогонщик задумался о переходе в другую команду из-за того, что недоволен уходом из «Мерседес» директора по производительности Лоика Серры.

В сезоне-2023 Хэмилтон занял третье место в общем зачете пилотов, набрав 234 очка. 39-летний британец — семикратный чемпион мира, первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед.