Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

31 января, 20:13

«Формула-1» отклонила заявку «Андретти» на вступление в чемпионат

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В «Формуле-1» отклонили заявку «Андретти-Кадиллак» на вступление в чемпионат в 2025 или 2026 году.

В октябре прошлого года заявку «Андретти-Кадиллак» официально одобрила Международная автомобильная федерация (FIA), но окончательное решение оставалось за руководством «Формулы-1».

В заявлении владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» отмечается, что вопрос с вступлением команды может быть рассмотрен на 2028 год.

«Наш процесс оценки установил, что присутствие 11-й команды само по себе не принесет пользы чемпионату. Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, — это быть конкурентоспособным. Мы не верим, что претендент будет конкурентоспособным участником», — сказано в заявлении.

Глава команды Майкл Андретти — сын чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Формула-1
11
2
Читайте также
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон возобновил сотрудничество с бывшим менеджером

As: Хэмилтон подпишет контракт с «Феррари»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости