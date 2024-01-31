«Формула-1» отклонила заявку «Андретти» на вступление в чемпионат

В «Формуле-1» отклонили заявку «Андретти-Кадиллак» на вступление в чемпионат в 2025 или 2026 году.

В октябре прошлого года заявку «Андретти-Кадиллак» официально одобрила Международная автомобильная федерация (FIA), но окончательное решение оставалось за руководством «Формулы-1».

В заявлении владельцев коммерческих прав на «Формулу-1» отмечается, что вопрос с вступлением команды может быть рассмотрен на 2028 год.

«Наш процесс оценки установил, что присутствие 11-й команды само по себе не принесет пользы чемпионату. Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, — это быть конкурентоспособным. Мы не верим, что претендент будет конкурентоспособным участником», — сказано в заявлении.

Глава команды Майкл Андретти — сын чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.