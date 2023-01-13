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Сегодня, 12:25

Бриаторе заявил, что «Формула-1» становится развлечением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе уверен, что в последние годы «Формула-1» начала двигаться в правильном направлении.

«Я вернулся в «Формулу-1» два года назад, и сейчас чемпионат действительно обладает особенной привлекательностью. Поскольку влияние США является потрясающей движущей силой, в то время как раньше «Формула-1» была значительно менее доступной. У нас есть выдающиеся гонщики, есть очень талантливые молодые пилоты. Люди, которые стали совсем иначе взаимодействовать с прессой У «Ф-1» есть выдающиеся чемпионы — вроде Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона. Есть сразу несколько очень талантливых молодых гонщиков — вроде Джорджа Расселла. И есть люди не столь молодые, но по-прежнему невероятно талантливые. Например, Фернандо Алонсо. Мы с ним виделись совсем недавно — сейчас он весит 60 кг, я никогда не видел его в такой хорошей форме, даже когда он выступал за мою команду. Так что да, «Формула-1» становится развлечением — поэтому нужно ездить в Америку и собирать по 500-600 тысяч человек на трибунах», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sport.

В сезоне-2023 «Формула-1» проведет три гонки в США.

Чемпионом 2022 года стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набрав 454 очка. Австрийский коллектив также завоевал Кубок Конструкторов (759 очков).

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/formula-1/ferrari/2023/01/12-102092214/ferrari_briatore_vasseur_e_un_amico_spero_possa_fare_bene_
Формула-1
Флавио Бриаторе
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