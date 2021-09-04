Руководитель «Уильямс» ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у Райкконена
11:58
Руководитель «Уильямс» Йост Капито ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена, сообщает журналист Альберт Фабрега.
По информации источника, вчера вечером Капито ужинал вместе с Райкконеном. Согласно протоколу безопасности, руководитель «Уильямс» должен самоизолироваться.
Jost Capito confinado como contacto directo al cenar ayer con Raikkonen.— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 4, 2021
Jost Capito isolated after having dinner yesterday with Kimi Raikkonen. https://t.co/eI4eal1NIi
Сегодня, 4 сентября стало известно, что Кими Райкконен пропустит «Гран-при Нидерландов», который проходит с 3 по 5 сентября. Место за рулем «Альфа Ромео» Райкконена займет Роберт Кубица.
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