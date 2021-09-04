Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Уильямс» ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у Райкконена

11:58
Теги:

Руководитель «Уильямс» Йост Капито ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена, сообщает журналист Альберт Фабрега.

По информации источника, вчера вечером Капито ужинал вместе с Райкконеном. Согласно протоколу безопасности, руководитель «Уильямс» должен самоизолироваться.

Сегодня, 4 сентября стало известно, что Кими Райкконен пропустит «Гран-при Нидерландов», который проходит с 3 по 5 сентября. Место за рулем «Альфа Ромео» Райкконена займет Роберт Кубица.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 4 сентября
Должны и надо. С Кипром Карпину будет даже сложнее, чем с Хорватией
Кто капитан сборной России по футболу?
Над трансфером 35-летнего ветерана смеялись. Он прибил критиков хет-триком в первом матче
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд