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Сегодня, 23:07

Брандл: «Хэмилтон может завершить карьеру, как только истечет его контракт»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1», а ныне комментатора чемпионата на телеканале Sky F1 Мартин Брандл высказал свое мнение относительно будущего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «королевских гонках».

«Если весь год его «Мерседес» будет третьей по скорости машиной, да еще и остальные начнут подтягиваться, то я боюсь, он будет получать удовольствие от выступлений ниже среднего и может завершить карьеру как только истечет его контракт, — цитирует Брандла Express. — При этом в свои 37 лет он отлично мотивирован, все еще находится на пике и не уступает более молодому напарнику Джорджу Расселлу.

Я думаю, это свойство его характера. Где еще он найдет столько энергии от сражений, столько адреналина? Все мы, проведя несколько сезонов в «Формуле-1», подсаживаемся на адреналин.

Так что думаю, даже если дела идут не слишком хорошо, он подождет немного, а не уйдет сразу».

Мерседес
Льюис Хэмилтон
Мартин Брандл
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