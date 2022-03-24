Серхио Перес: «Трасса в Саудовской Аравии непростая и с новыми машинами она станет еще сложнее»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Этап в Бахрейне вышел сложным. Я был в одном круге от того, чтобы начать сезон с места на подиуме. Но я все равно уверен в команде и будем работать вместе, чтобы преодолеть это. Хорошая новость в том, что впереди ждет длинный сезон, у нас быстрая машина, а по ходу гонки я был вполне конкурентоспособен.

Прошлогодняя гонка «Гран-при Саудовской Аравии» получилась безумной, трасса там очень непростая, а с новыми машинами станет еще сложнее. К сожалению, в прошлом году я не смог добраться до финиша, так что на этот раз хотелось бы провести чистую гонку и продемонстрировать весь потенциал нашей машины", — приводит слова Переса GP Fans.

Напомним, что на «Гран-при Бахрейна» Макс Ферстаппен и Перес были вынуждены сойти с трассы. Победил пилот «Ферарри» Шарль Леклер. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку призеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 25 марта по 27 марта в Джидде.