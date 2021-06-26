Боттас уверен, что сможет дать бой «Ред Буллу»
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Штирии». Он занял второе место.
«Жалко, что мне дали штраф. Я бы предпочел стартовать вторым, а не пятым, -цитирует Боттаса Autosport. — Тем не менее мы выступили сильно. Во второй и третьей тренировках я испытывал некоторые проблемы, но мы внесли верные изменения в настройки.
Машина чувствовалась намного лучше, и я уверен, что добился от неё почти максимального результата. В первой попытке в финальном сегменте я попал в трафик позади Цуноды и потерял там пару десятых. Кто знает, может, тот круг мог быть и быстрее.
Во втором сегменте мы использовали два комплекта Medium, чтобы стартовать на них в гонке. Мы знали, что с учетом штрафа это наилучший выбор. Завтра новый день, и возможно все. Смогу ли я дать бой гонщикам «Ред Булла»? Конечно, несомненно».
После штрафа Боттас будет стартовать только с пятого места. Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/70633-valtteri-bottas-smogu-li-ya-dat-boy-gonshchikam-red-bull-konechno
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю