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Боттас уверен, что сможет дать бой «Ред Буллу»

18:34
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Штирии». Он занял второе место.

«Жалко, что мне дали штраф. Я бы предпочел стартовать вторым, а не пятым, -цитирует Боттаса Autosport. — Тем не менее мы выступили сильно. Во второй и третьей тренировках я испытывал некоторые проблемы, но мы внесли верные изменения в настройки.

Машина чувствовалась намного лучше, и я уверен, что добился от неё почти максимального результата. В первой попытке в финальном сегменте я попал в трафик позади Цуноды и потерял там пару десятых. Кто знает, может, тот круг мог быть и быстрее.

Во втором сегменте мы использовали два комплекта Medium, чтобы стартовать на них в гонке. Мы знали, что с учетом штрафа это наилучший выбор. Завтра новый день, и возможно все. Смогу ли я дать бой гонщикам «Ред Булла»? Конечно, несомненно».

После штрафа Боттас будет стартовать только с пятого места. Поул завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/70633-valtteri-bottas-smogu-li-ya-dat-boy-gonshchikam-red-bull-konechno

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