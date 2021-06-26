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Хэмилтон считает, что «Мерседес» не сможет обогнать «Ред Булл» в гонке на «Гран-при Штирии»

18:12
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал результат квалификации «Гран-при Штирии». Он занял третью позицию.

«Макс — молодец, в этот уик-энд они очень быстры. Я выложился на полную. Не лучшая сессия, но это все равно первый ряд стартовой решетки из-за штрафа Боттаса. Завтра мы будем сражаться.

По ходу уик-энда «Ред Булл» в целом опережал нас на четверть секунды, но нам удалось приблизиться в квалификации. Не думаю, что нам хватит чистого темпа для того, чтобы их обогнать. Я отдам все силы. Но, может, завтра будут сюрпризы и пойдет дождь», — цитирует Хэмилтона GPblog.

Победу в квалификации одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас финишировал вторым, но из-за штрафа будет стартовать в гонке только с пятого места.

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/87585/hamilton-concerned-i-don-t-think-we-have-the-raw-pace-to-overtake.html

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