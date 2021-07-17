Боттас считает, что всем гонщикам будет непросто на «Гран-при Великобритании»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал итоги спринт-квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял третье место.

«Мы действительно пытались использовать другую тактику, — сказал Боттас в интервью после спринта. — Я очень хорошо стартовал, но меня немного заблокировал Льюис (Хэмилтон — Прим. «СЭ»). Тем не менее, все хорошо. Завтра всем будет непросто, сегодняшний день показал это. Завтра может произойти все, что угодно».

Партнер Боттаса Льюис Хэмилтон занял второе место. Победил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.