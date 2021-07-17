Хэмилтону понравился формат уик-энда «Гран-при Великобритании»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании». Он занял второе место.

«Да это было непросто, — сказал Хэмилтон в интервью после спринта. — Хотел бы в первую очередь поблагодарить болельщиков, которые собрались здесь. Жаль, что мне не удалось победить. Всегда плохо, если ты проигрываешь, стартуя с поула. Каждое очко важно.

После старта Макс (Ферстаппен — Прим. «СЭ») отъехал, и я ничего не смог сделать. Постараюсь исправиться на старте завтра. Пока что мне нравится формат уик-энда. Пятница получилась захватывающей, как и сегодняшний спринт. Главное — сохранить энергию на завтрашнюю гонку».

Первым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.