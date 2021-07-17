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Перес будет стартовать с пит-лейна в гонке «Гран-при Великобритании»

21:22
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Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в завтрашней гонке на «Гран-при Великобритании» будет стартовать с пит-лейна, сообщает Autosport.

Команда поменяет на его машине настройки, чтобы ему было проще прорываться с последнего места, отметил спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко.

Перес не сумел завершить спринт-квалификацию «Гран-при Великобритании». Мексиканец потерял управление в повороте Chapel и в итоге сошел на предпоследнем круге.

Первое место в спринт-квалификации занял другой гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонка состоится 18 июля. Начало в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71066-serhio-peres-budet-startovat-na-gran-pri-velikobritanii-s-pit-leyna

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Евгений Петров все материалы автора

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