Перес будет стартовать с пит-лейна в гонке «Гран-при Великобритании»
21:22
Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес в завтрашней гонке на «Гран-при Великобритании» будет стартовать с пит-лейна, сообщает Autosport.
Команда поменяет на его машине настройки, чтобы ему было проще прорываться с последнего места, отметил спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко.
Перес не сумел завершить спринт-квалификацию «Гран-при Великобритании». Мексиканец потерял управление в повороте Chapel и в итоге сошел на предпоследнем круге.
Первое место в спринт-квалификации занял другой гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонка состоится 18 июля. Начало в 17.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71066-serhio-peres-budet-startovat-na-gran-pri-velikobritanii-s-pit-leyna
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