В «Мерседес» опровергли слухи о замене Боттаса на Расселла
10:27
Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф отреагировал на слухи о возможной замене гонщика «серебряных стрел» Валттери Боттаса на пилота «Уильямс» Джорджа Расселла.
«Это глупости. Боттас реально хорош, он способен обогнать любого. Он может быть быстрее Хэмилтона, и он это доказывает раз за разом, он был выше Льюиса в квалификации в Португалии. Но Льюис заслуживает быть чемпионом мира благодаря своей стабильности», — приводит GrandPX слова Вольффа.
4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла в связи с тем, что финн не смог навязать достойную конкуренцию Хэмилтону за 5 лет в команде.
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/wolff-says-bottas-russell-swap-rumours-nonsense/
Читайте также
Капризов — страшный сон «Вегаса». Уложил на лед большого канадца, разбил ему нос, а потом выстрелил дублем
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю