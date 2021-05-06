В «Мерседес» опровергли слухи о замене Боттаса на Расселла

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф отреагировал на слухи о возможной замене гонщика «серебряных стрел» Валттери Боттаса на пилота «Уильямс» Джорджа Расселла.

«Это глупости. Боттас реально хорош, он способен обогнать любого. Он может быть быстрее Хэмилтона, и он это доказывает раз за разом, он был выше Льюиса в квалификации в Португалии. Но Льюис заслуживает быть чемпионом мира благодаря своей стабильности», — приводит GrandPX слова Вольффа.

4 мая сообщалось, что Боттаса могут заменить на Расселла в связи с тем, что финн не смог навязать достойную конкуренцию Хэмилтону за 5 лет в команде.